Lun mandag: Lyn og torden og risiko for skybrud

Fik du for meget af solen i løbet den yderst varme søndag, så vil mandag være velkommen.

Her skal fynboerne nemlig ikke forvente, at se meget til solen.

- Der vil være rigtig mange skyer på himlen. Og så er der også regn på vej, siger Sara Maria Franch-Mærkedahl fra TV 2 Vejret.

Der kommer først og fremmmest byger ind over den vestlige del af Fyn, men der kan jeg også være byger, der bevæger sig længere mod øst.

Bygerne kan desuden indeholde både lyn og torden, og være ganske kraftige med risiko for skybrud.

Trods den overskyede og våde prognose for mandagens vejr, så vil temperaturen ligger omkring 20 grader.

Det ustadige vejr ventes at fortsætte de kommende dage, og vi er således inde i det vejrskifte, som er blevet varslet de seneste dage.

De sol og varme hungrende kan drømme sig tilbage til en weekend med masser og sol og varme - blandt andre havde festivalgæsterne ved Tinderbox i Tusindårsskoven det så varmt, at de stod i kø for at komme til vandposterne.