Lun torsdag: Det fynske vejr varmer op til næste uge

Du synes måske, at cykelturen var kølig her til morgen, men lad dig ikke snyde. Det fynske vejr er begyndt at lysne, og vinden aftager i løbet af dagen. De næste dage vil føles lidt på samme måde med 15-20 grader på Fyn. Det bliver skiftevis skyet og klart, men ingen tegn på regn.