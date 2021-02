Lun vinterdag med chancer for sol

Mandag står fynboerne op til en ny uge med klart vejr over næsten hele linjen. Kun få steder vil man opleve tåge, der dog hurtigt letter igen.

Det betyder også, at der er en flot vinterdag i udsigt med plads til, at solen kan skinne over Fyn.

Temperaturene kan snige sig op omkring 13-14 grader, og lokalt vil nogle opleve op til 15 grader. Det bliver lunest længst mod nord, hvor vinden har drevet ind over landet.

Længere mod syd, hvor vinden kommer fra, bliver det anelse køligere, men forsat lunt for årstiden, der normalt byder på temperaturer omkring 3-4 grader.

Tør uge i sigte

Den kommende periode byder også på noget, der minder om forår. Det vil sige, at vi vil se temperaturer, som man normalt har i slutningen af april og starten af maj.

Det holder tørt i løbet af ugen med undtagelse af tirsdag, hvor der kan være enkelte dryp i luften.

Ugen kommer heller ikke til at byde på nattefrost, og i dagtimerne kommer temperaturen til at ligge mellem 10-14 grader - måske 15.