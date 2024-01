Lunere temperaturer kan give nye trafikale udfordringer

Efter et par kolde dage, der har kunnet føles som at bo i en kummefryser, begynder temperaturen at nærme sig frysepunktet tirsdag.

Dagen igennem vil det holde tørt, men fra morgenstunden vil der stedvis være dis og rimtåge, der kan påvirke og genere trafikken. Mens rimtågen slipper i løbet af dagen, vil disen stedvis hænge ved. Temperaturen vil ligge sid mellem 2 graders frost og frysepunktet med en svag til let vind fra skiftende retninger, skriver DMI.

De lidt lunere temperaturer gør, at den faldne sne begynder at smelte en smule, men det vil ikke være de store mængder, som forsvinder på grund af tø. Der hvor der sker en afsmeltning, kan vandet om natten igen fryse til is og kunne give glatte veje. Der er derfor fortsat god grund til at være forsigtig, når man bevæger sig ud i trafikken.

I aften og i nat bliver det skyet, diset og stedvis rimtåge. Temperaturen når ned mellem 2 og 7 graders frost, og vinden bliver svag til let fra skiftende retninger.