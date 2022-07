Lunere temperaturer og opklaring på vej torsdag

Solen er tidligt oppe igen torsdag, men har svært ved helt at smide dynen af tunge skyer, der hænger over Fyn fra morgenstunden.

Det er til gengæld lunt med temperaturer omkring 15 grader og ikke særlig meget vind. Allerede i løbet af formiddagstimerne stiger temperaturen gradvist til 20 grader.

Og selvom dagen begynder noget gråt og med risiko for lidt regndråber i luften, skal det nok lykkes Solen at smide den tunge dyne, og der bliver masser af plads til opklaring i løbet af dagen.

Aftenen holder helt tørt med lange perioder med næsten hel blå himmel.

Det fine sommervejr kan lokke turister ud på øerne i det Sydfynske Øhav, men går turen til Lyø eller Avernakø fra Faaborg, kan det være en god ide at tjekke sejlplanen. Færgen Faaborg III måtte nemlig på land for at få skiftet generator onsdag.