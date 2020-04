Lynfrosten-forurening: Dansk Folkeparti skifter hest - er nu imod lokalplan

Hele 45 høringssvar var der torsdag indkommet imod det omstridte butiksprojekt på Lynfrosten-grunden i Nyborg, da fristen for at kommentere lokalplanforslaget udløb.

Og en af de helt store overraskelser er, at Dansk Folkeparti pludselig har meldt sig som modstandere af projektet.

Det sker i en henvendelse fra Dansk Folkepartis bestyrelse, som byrådsmedlemmerne Carsten Kudsk og Anne-Marie Palm-Johansen nu bakker op.

Dansk Folkeparti hæfter sig ved, at grunden, hvor butikscentret skal ligge, er så forurenet, at det er registreret som kemikaliedepot. Desuden mener man ikke, at sagen er godt nok belyst blandt andet mangler partiet svar på en række supplerende boreprøver.

Carsten Kudsk erkender, at han har skiftet hest og nu helhjertet støtter bestyrelsens modstand mod projektet.

- Mit dilemma har været, at jeg selv har haft lejet nogle lokaler på grunden, og at jeg derfor har betragtet mig som inhabil. Men jeg lejer ikke lokalerne mere, Jeg har hele tiden været tilhænger af, at grunden blev forskønnet, og jeg synes godt om projektet, men man kan sige, at problemerne med forureningen vinder over projektet, siger Carsten Kudsk.

S: Positiv

De nye toner glæder Socialdemokraterne.

- De er positive toner fra DF, som ellers gennem deres to byrådsmedlemmer har været tilhængere af at tillade byggeriet af 15.000 kvm butikker oven på den stærkt forurenede giftgrund. De 45 høringssvar har et klokkeklart budskab til de folkevalgte byrådsmedlemmer: Stop op og træk forslaget tilbage, siger Martin Stenmann, medlem af økonomiudvalget for Socialdemokraterne.

Både Konservative, Enhedslisten og Radikale, partier uden for byrådet, er modstandere af planerne og er kommet med indsigelser mod lokalplanen.

Ud over modstanden mod at bygge på den fourenede grund er mange af indsigelserne møntet på, at det nye butikscenter vil skade handlen i Nyborgs bymidte og skabe unødig meget støj i Knudshovedkvarteret.

- Beregningerne om det fremtidige behov for butikker i Nyborg har vi hele tiden vurderet for urealistiske og overoptimistiske. I en tid med Corona og en begyndende recession i verdensøkonomien bliver det såkaldte ”maximumscenarie” endnu mere usandsynligt, siger Martin Stenmann.

1.178 nyborgensere har skrevet under på, at grunden bør oprenses, før der bygges på grunden.

Regionen: Ikke fare for forurening

Det er Philipsen Gruppen, der gerne vil bygge på grunden og har bekostet boringer for at lokalisere, hvor der er forurenet.

Region Syddanmark har på den baggrund konkluderet, at der ikke er fare for forurening af overfladevandet i området. Der er desuden ikke drikkevandsinteresser i området.

SF og Venstre, der har absolut flertal i Nyborg Byråd, mener, at der kan bygges på grunden på baggrund af de udførte forureningsundersøgelser.

De to partier så dog gerne, at staten eller regionen gik ind og bekostede en oprydning på grunden inden byggestart.

Både miljøministeren og regionen har dog ikke prioriteret grunden som en hasteopgave.