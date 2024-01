Lyngvild farer i flint over tørklæde til festgudstjeneste

Et tørklæde til dagens festgudstjeneste i Aarhus med deltagelse af kongeparret har fået designeren Jim Lyngvild op i det røde felt.

Designeren har delt et opslag med et billede fra dækningen af gudtjenesten, hvor det fremgår at en af gæsterne bærer et tørklæde med et propalæstinensisk tørklæde. Det har antændt vreden hos designeren, som mener at budskabet er upassende.

Opslaget har fået over tusind likes og kommentarer herunder fra prominente politikere som Peter Skaarup og Sussie Jensen fra Danmarksdemokraterne.