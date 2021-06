Lyntestcentre er rykket ud i sommerlandet - bare ikke på Fyn

Brian Rosenberg understreger overfor Ritzau, at Carelink vil gøre alt, for at danskerne fortsat finder det nemt at blive testet.

- Forhåbentligt kommer man ikke til at kunne mærke det så meget, fordi det jo stadig er sådan, at serviceniveauet opretholdes. Vi vil i hvert fald satse på så få gener for danskerne som muligt, siger Brian Rosenberg.