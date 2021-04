Lysende sky kan redde skoleelevers dårlige indeklima

- Studier viser, at dårligt indeklima giver et fald i præstationsevnen med ni procent. Det svarer til at miste et helt års skolegang gennem skoletiden, siger Anne Gade Iversen.



En undersøgelse af kommunale bygninger på Fyn lavet tilbage i 2019 viste, at ud af 561 kommunalt ejede energimærkede bygninger på Fyn, som bliver brugt til undervisning, har 406 et energimærke i den dårlige ende af skalaen, og det kan være med til at give et dårligt indeklima.

Lys forude

Men det kan en lille sensor på væggen - med navnet Skyen - rette op på. Den lyser nemlig rødt, når CO2'en bliver for tæt, og eleverne bliver sløve, og indlæringen falder.

Skyen er resultatet af et udviklingsarbejde støttet af Realdania til gavn for indeklimaet.

32 skoler landet over har i halvandet år testet Skyen og reduceret mængden af CO2 i klasselokalerne markant.

Et år efter forsøget startede, opholder de elever, der har brugt Skyen og undervisningsmateriale, sig langt det meste af tiden i acceptable CO2-niveauer i skoledagen.

I testklasser uden Skyen nåede CO2-niveauet op over den anbefalede grænse mere end halvdelen af tiden mellem klokken 8 og 14. Hver dag gennem hele skoleåret.