Lysende stiger skal redde liv i fynske havne

Stigerne bliver i disse uger opsat i tre fynske havne. I Faaborg Havn opsættes otte redningsstiger, mens der bliver opsat to stiger i Lundeborg Havn og fem stiger i Odense Havn.

Flest drukneulykker i havne

Trygfonden arbejder sammen med Søsportens Sikkerhedsråd og Dansk Svømmeunion, og fondens nationale druknestatistik har dokumenteret, at der i perioden 2001 til 2018 druknede i gennemsnit 14 personer om året i de danske havne.

Det svarer til en fjerdedel af alle drukneulykker i Danmark og gør havnene til det sted, hvor der i perioden har været flest drukneulykker.

Men det kan også være meget svært at komme op fra et havnebassin ved egen hjælp, hvis der ikke er en redningsstige.

- I mange havne er redningsstigerne vanskelige at få øje på. Derfor har vi gennem flere år arbejdet med at udvikle og teste en stige, som er nem at få øje på og let at komme op ad, siger René Højer, programchef i Trygfonden.

Han oplyser, at fonden gennem årene har doneret og opsat knapt 500 redningstiger, og i denne omgang er der doneret 180 redningsstiger. Heraf er de 15 altså i gang med at blive opsat i tre havne på Fyn.