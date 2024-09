Lystfiskeriet er i fare: - Det svarer til at tage bolden fra en fodboldspiller

- Lystfiskere tager jo derhen, hvor der er flest fisk at fange. Så på længere sigt, kan det komme til at have en betydning for os.

Sådan siger Morten Møller, indehaver af Fynshoved Camping, oven på nyheden om at Fyns Laksefisk senest ved udgangen af juni 2025 lukker.

Fyns Laksefisk er en del af uddannelsesinstitutionen FGU Fyn, og årsagen til lukningen skal findes her.

I en pressemeddelelse skriver Fyns Laksefisk, at de ikke kan tjene penge på at opdrætte og udsætte ørreder, og på grund af lovgivningen må FGU Fyn ikke dække underskuddet. Derfor ser man sig nødsaget til at lukke ned.

Hån mod frivillige

Det er ikke kun indehaverne af Fynshoved Camping, som bliver berørt af lukningen. Udover de ansatte, har også mange frivillige lagt timer i at opdrætte og udsætte ørredyngel hos Fyns Laksefisk.

- Det er lidt en hån mod alt det frivillige arbejde, der er lavet, siger Claus Eriksen, der er lystfisker og rådgiver for Havørred Fyn.



Havørred Fyn er et resultat af, at de fynske kommuner i 1990 gik sammen om et projekt, der skulle forbedre miljøet og skaffe fisketurister til øen.



En del af projektet har været udsættelsen af opdrættede havørred, som man har købt af Fyns Laksefisk, der nu ser sig nødsaget til at lukke.

- De her fisk, der bliver opdrættet og sat ud, de har jo en pris. De koster foder, det koster strøm, det koster vand og det koster lønninger. Og alt sammen er steget, siger Claus Eriksen, der er lystfisker og rådgiver for Havørred Fyn.

Frygter manglende turister

På Fynshoved Camping er indehaverne Morten og Marie Møller nervøse for, at den manglende udsætning af havørredsmolt vil få store konsekvenser.

- Jeg synes, det er smadderærgerligt, både fordi der er mange unge, der arbejder med fiskene, men også fordi vi lever rigtig meget af folk, der kommer kun for at fiske, fortæller Marie Møller.

I dag består cirka 25 procent af deres besøgende af lystfiskerturister.

Lystfiskeri er en kæmpe industri, og lystfiskere fra både nær og fjern valfarter til Fyn for at fange især ørreder. Men lukningen af Fyns Laksefisk, der i mange år har været med til at udsætte hundredtusindvis af fisk, betyder at den industri nu er i fare.

- Det er jo sjovere at holde dem på Fyn, siger Morten Møller og uddyber:

- Det, der vil være den største konsekvens for os, er, at folk ikke forlænger deres besøg, for det er ikke så motiverende at fiske uden at fange noget, fortæller Marie Møller.



Har kæmpet og kæmpet og kæmpet

Men hos Fynshoved Camping håber de stadig, at der findes en løsning, så Fyns Laksefisk ikke lukker.



- Vi håber jo selvfølgelig, at der er nogen, der genoptager stafetten, siger Morten Møller.

En stor del af de fisk, lystfiskerne fanger, er dem, Fyns Laksefisk opdrætter og sætter ud. Claus Eriksen frygter, at hvis man stopper med indsatsen om at udsætte fisk i de fynske farvande, så vil folk holde op med at fiske, fordi de simpelthen ikke vil fange nok.

- Det svarer til at tage bolden fra fodboldspillerne. Altså at sige til dem, at de har banen, og de må gerne løbe lidt rundt, men der er ingen bold at sparke til, siger han.



- Det er jo ikke fordi, der er for mange fisk i forvejen.