Må man stå på motorvejen og kigge? Her er guiden til at se Tour de France helt lovligt

Om præcis 50 dage sætter nogen af verdens bedste cykelryttere sig i sadlen og træder i pedalerne på de danske veje, når verdens største cykelløb Tour de France kommer til Danmark.

I Nyborg er man allerede godt i gang med at pynte byen i gule farver, så det bliver en fest, når feltet lander ved etapens målstreg.

Den 2. juli skal rytterne nemlig krydse Storebæltsbroen, når etapen går fra Roskilde til Nyborg.

Mange glæder sig til, at den store sportsbegivenhed lægger vejen forbi det danske land, men flere er også bevidste om de trafikale udfordringer, som verdens største cykelløb kan medføre. Blandt andet er Storebæltsbroen lukket i fem timer om lørdagen, ligesom at flere veje omkring målfeltet i Nyborg vil være spærret.



Det har fået flere fynboer til at overveje at krydse broen dagen før, for at kunne se løbet fra Sjællandssiden. Men må man egentlig holde i vejkanten og vente? Det er blot ét af de mange spørgsmål, som fynboerne har stillet til TV 2 Fyn.

TV 2 Fyn har stillet spørgsmålene til Grand Départ, som arrangerer løbet i Danmark, og herunder kan du få svar på, hvad man må og ikke må, når man skal se Tour de France på de danske veje.