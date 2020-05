Må svensk trapezkunstner komme til Fyn? - Jeg henter dem selv i en fiskekutter

- Hvis alt dette hårde arbejde ikke kulminerer i et fantastisk fyrværkeri ... så dør mit hjerte. Det vil være helt ubærligt.

Sådan lyder det, når man tager én performancekunstner, én guldtraktor og to års hårdt arbejde.

Rør det samme, og bag det til det er næsten færdigt.

Tilsæt så en ordentlig dosis coronavirus.

Resultat: En dybt frustreret performancekunstner.

Tine Louise Kortermand har kæmpet for sit vidtforgrenede kunstprojekt Guldtraktor i årevis.

Selvom der er en betydelig risiko for, at forestillingens premiere bliver sparket til hjørne af coronavirus, så insisterer hun på at blive ved med at forberede sig.

Hvis alt dette hårde arbejde ikke kulminerer i et fantastisk fyrværkeri, så dør mit hjerte. Tine Louise Kortermand, performancekunstner

Flere års forberedelse

Siden 2017 har arbejdet med kunstprojektet Guldtraktor været i gang.

Først med ansøgninger og research. Så skulle der findes en billig egnet traktor, der skulle males guldfarvet og have diamanter på. Og så skulle der køres timevis på landevejene.

- Jeg har mødt en masse fantastiske mennesker og lyttet til deres historier. De øvrige kunstnere og jeg har fundet på en masse smuk musik og fede trapez-numre med inspiration fra de indsamlede historier. Til sidst er det hele samlet i én forestilling, siger Tine Louise Kortermand.

Spørgsmål om kulturlivet på Fyn Må de svenske trapezkunstnere, som jeg har hyret til min forestilling Guldtraktor, rejse ind i landet? - Tine Louise Kortermand, performancekunstner.

Spørgsmålene står i kø: Vil Tine Louise Kortermand overhovedet få tilladelse til at afvikle sin forestilling i Polymeren i Årslev fra 4. juni?

Lige nu er det mest presserende spørgsmål, om de hyrede svenske trapezkunstnere, Mira og Emeralda, overhovedet kan få lov til at rejse ind i landet.

Det kræver et såkaldt "anerkendelsesværdigt formål", og det kan ifølge politiet være: "Personer med en gyldig arbejdstilladelse, herunder også personer, der endnu ikke har udnyttet deres arbejdstilladelse og hvis indrejse sker for at arbejde i Danmark."

Tine Louise Kortermand spøger med, at hun vil gå langt for at få sine kunstnere til Danmark:

- De skal kraftedeme kunne komme ind i landet ... Ellers henter jeg dem i en fiskekutter, griner hun.

De skal kraftedeme kunne komme ind i landet ... Ellers henter jeg dem i en fiskekutter. Tine Louise Kortermand, performancekunstner

Svar fra politiet

TV 2/Fyn har været i kontakt med Rigspolitiet og fået et foreløbigt opløftende svar:

Når de svenske artister har gyldig arbejdskontrakt, bør de kunne blive lukket ind i Danmark.

Det vil dog til enhver tid være politiet ved grænsen, der tager den endelig afgørelse ud fra dokumentation og helbred i hver enkelte sag, fortæller Rigspolitiet.

De anbefaler at ringe på hotline 70 20 60 44 eller søge via dette link, hvis man er i tvivl om sin indrejse.

En guldtraktor i skolegården

Udover den fysiske teaterforestilling består Guldtraktor også af et undervisningsprojekt, der på trods af coronavirus har fået vinger.

Det kan nemlig udføres digitalt, så lige nu arbejder elever på Rosengårdskolen i Odense med guldtraktoren.

Også i Højby får eleverne i dag besøg af Tine Louise Kortermand på sin guldtraktor. Hun mener nemlig, at kunst er sundt for sjælen.

- Jeg tror, man forstår samtidskunst bedre ved selv at prøve kræfter med den. Derfor vil jeg gerne inddrage unge mennesker i kunstens verden, siger Tine Louise Kortermand.

Jeg håber ikke, at fondene kræver pengene tilbage, for så går jeg personlig konkurs. Tine Louise Kortermand, Performancekunstner.

Personlig konkurs

Rent økonomisk kan en aflysning få store konsekvenser for Tine Louise Kortermand. Hun ved nemlig endnu ikke, om nogen af de fonde, som hun har modtaget penge fra, vil kræve deres penge tilbage.

- Jeg håber ikke, at de kræver pengene tilbage, for så går jeg personlig konkurs, siger hun.

Statens Kunstfond og Odense Kommune har dog sagt, at de ikke skal have pengene tilbage, hvis forestillingen ikke kan gennemføres. Men Tine Louise Kortermand har endnu ikke hørt fra samtlige fonde.

Hvaffor en guldtraktor?

Igennem et år har kunstneren Tine Louise Kortermand kørt hen over Fyn i en funklende guldtraktor og indsamlet historier fra mennesker, som hun har mødt på sin vej.

Sammen med forfatteren Maria Lilja Thrastardottir har hun også været på roadtrip i det høje nord.

Seks nordiske kunstnere har herefter omskabt de indsamlede historier til musikteater. Læs mere om projektet her.

