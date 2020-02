Måbende togrejsende: Glemsomme lokoførere suser forbi fynsk perron

Folk, som rejser med tog fra Langeskov Station, kan ikke være sikre på, at toget stopper, som det skal ifølge planen.

Sidste år susede det forbi perronen i alt 24 gange, fordi lokoføreren glemte at stoppe.

- Det her er jo helt absurd og fuldstændig uholdbart, siger folketingsmedlem Jane Heitmann (V).

Hun rejste første gang problemet over for daværende transportminister Ole Birk Olesen (LA) sidste år. Det skete efter, at det dengang var kommet frem, at lokoførerne i 2018 ved en fejl var suset igennem Langeskov 13 gange.

Nu er det med 24 "forbikørsler" i 2019 gået fra slemt til værre.

- Det kan ikke passe, at folk, der skal med toget, bare må stå og se på, at det suser forbi, siger Jane Heitmann.

Almindelig glemsomhed

Det er lokoførerne selv, der skal huske at bringe toget til standsning, men det glemmer de nogle gange.

- Vi har omkring 14.000 standsninger i Langeskov om året, og det er under en promille, der kører forbi. Men hver overkørsel er ét for meget, sagde DSB's informationschef Tony Bispeskov til TV 2/Fyn sidste år.

Jane Heitmann havde dengang en forventning om, at der ville komme styr på tingene.

- Men det forstætter åbenbart, og nu i gennemsnit to gange om måneden. Jeg agter derfor at tage sagen op overfor ministeren igen.

- Det lader til, at transportministeren mangler gennemslagskraft og tyngde i forhold til DSB, siden det kan blive ved med at fortsætte, siger Jane Heitmann.

Beklager overfor kunderne

DSB er ikke stolt af de glemte standsninger.

- DSB beklager de glemte standsninger og beklager, at kunderne til og fra Langeskov ikke har kunnet regne med de planlagte standsninger i 2019, skriver DSB i et notat, som blev sendt til Transportministeriet i sidste uge.

Her står der blandt andet, at der nu er iværksat en række tiltag. Blandt andet har DSB i december 2019 fået standsningen på Langeskov Station ind i togets computerskærm, så det fremstår tydeligt for lokoføreren.

DSB skriver, at det er forventningen, at den nye funktion kan nedbringe antallet af glemte standsninger i Langeskov.

