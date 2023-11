Målrettet indsats gav mere end 60 sigtelser

Fyns Politi har i ugens løb kontrolleret mere end 100 taxaer og flextrafikkøretøjer rundt om i politikredsen. Den indsats har kastet en del sager af sig.



Indsatsen har ført til 60 sigtelser til førere og vognmænd for mangelfulde registreringer, tilladelser, udstyr samt fejlbehæftet dokumentation.

- Jeg synes, resultatet taler for sig selv, og jeg tænker, at det er en oplagt mulighed for vognmænd og chauffører til at få kigget tilladelser, dokumenter og køretøjer godt igennem, for der er altså lidt at arbejde med, det siger politikommissær Anders Brahe, der er leder af Operativ Færdsel ved Fyns Politi.