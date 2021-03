Måltidskasser er et hit: Fynsk delikatesseforretning har tocifret vækst hver måned

Opskrifter på lette hverdagsretter, nye ingredienser og spændende råvarer er, hvad mange danskere den senste tid har fået ind gennem døren i en såkaldt måltidskasse.

Faktisk er andelen af forbrugere, der har handlet med måltidskasser, dagligvarer og take away på nettet, steget med 34 procent under det seneste års coronapandemi.

En stigning man tydligt mærker i den fynske delikatesseforretning Casa Della Mamma, der sælger italiensk-inspirerede måltidskasser.

- Vi har en kapacitet på cirka tusind kasser om måneden, og i øjeblikket er vi godt på vej mod at sælge 200, siger Jesper Nørgaard Falk-Hansen, der er medejer af Casa Della Mamma.

Det er tocifrede væksttal, vi oplever hver eneste måned Jesper Nørgaard Falk-Hansen, medejer af Casa Della Mamma

Tocifret vækst

Casa Della Mamma ligger i Skibhuskvarteret i Odense, men lageret ligger i Svendborg. Her bliver måltidkasserne pakket med fem måltider fra to til seks personer, og hver kurvert koster i omegnen af 40 kroner.

Forretningen startede med at udbyde måltidskasserne i februar 2020, og siden er det kun gået én vej.

Det går godt for det Svendborg-baserede firma Casa Della Mamma, der sælger måltidskasser som aldrig før. Foto: Rasmus Rask

- Det er tocifrede væksttal, vi oplever hver eneste måned. Så det går den rigtige vej og det går hurtigt. Men vi kan stadigvæk sagtens følge med, og det er rigtig fedt, siger Jesper Nørgaard Falk-Hansen.

Han har et godt bud på, hvorfor det er blevet så populært at få den slags kasser leveret i hjemmet.

- Hvis man vælger at få en måltidskasse, så skal man jo én gang mindre i supermarkedet, mener han.

Måltidskasser er en trend

Udover færre ture til et propfyldt supermarked, er der flere ting, der trækker ekstrameget ved måltidskasserne.

- Lethed og enkelthed. Det skal være nemt, men jeg tror også, at det i nogle tilfælde er for at prøve noget nyt, siger Jesper Nørgaard Falk-Hansen.

Det er noget, man vil bruge i forskellige perioder i sit liv og på forskellige årstider, hvor det passer godt ind i det hverdagsliv, man har eller den situation, man står i Marianne Levinsen, forskningschef, Center for fremtidsforskning

Ikke kun hos den italienske delikatesseforretning opleves måltidskasserne som en trend.

- Jeg tror stadig, at man vil se en vækst i måltidskasserne i fremtiden, men det er ikke nødvendigvis sådan, at alle vil få en måltidskasse hver uge, siger Marianne Levinsen der er forskningschef ved Fremforsk, der er en del af Center for fremtidsforskning. Hun tilføjer:

- Men det er noget, man vil bruge i forskellige perioder i sit liv og på forskellige årstider, hvor det passer godt ind i det hverdagsliv, man har eller den situation, man står i.

Hos Casa Della Mamma er de forberedte på at få flere bestillinger på de italienske madkasser.

- Vi har kun lager i halvdelen af hallen og regner da også med, at vi skal have den anden halvdel inden så længe. Og næste skridt for forretningen er, at vi sælger vores enkelte måltider via hungry.dk, fortæller Jesper Nørgaard Falk-Hansen.

