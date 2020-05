To måneder i lockdown: Mange forventninger til torsdagens udmelding

I lige knap to måneder har der ikke været et øje på de fynske caféer. Ingen glade gæster til at underholde den røde panda i zoo, og ingen legekammerater i skolen at snakke med.

Men det kan alt sammen snart være på vej tilbage.

Regeringen har lagt op til, at der snart kan genåbnes flere ting i samfundet, og det forventes præsenteret i dag, torsdag.

Læs også Venter på endelig tilladelse: Café regner med genåbning på mandag

Det får både caféejeren, skoleeleven og direktøren i Zoo til at vente i spænding.

- Nu er der gået to måneder uden vi har set et øje. Det har ikke været sjovt, siger ejeren af Café Biografen Jørgen Brochorst Christensen.

Mangler kammeraterne

Og i et hus i Næsby glæder Tobias Bøje sig til at se sine kammerater igen på Lumby skole. Han går i 6. klasse, og i 7. klasse bliver eleverne spredt.

- Hvis ikke vi får lov at afslutte det her år sammen, så bliver vi spredt ud i nye klasser, og det vil være irriterende, siger Tobias Bøje.

Tobias' mor glæder sig ligeledes på sønnens vegne.

Læs også Rådmand vil have hjælpepakke til unge

- Jeg synes, det er fantastisk, hvis de får lov. Uanset om det er få timer, så vil det gøre en verden til forskel, siger Mia Bøje.

For Tobias Bøje har det været en kedelig affære at være hjemme, men det står ham helt klart, hvad han glæder sig allermest til.

- At se mine venner. Og at spørge klasselæren til råds om opgaver, i stedet for at skulle svare inde på nettet, siger han.

- Det har været noget rod

Sundhedsstyrelsen udkom med en rapport om, hvilke steder der sundhedsmæssigt forsvarligt kan tillades at åbne, og her står blandt andet zoologiske haver på listen.

Det glæder formentlig både dyr og medarbejdere sig over, men her tages det lidt med ro, da de har været lovet en genåbning før.

Læs også Odense Zoo åbner ikke 1. maj alligevel

- Vi er glade for at stå i den rapport, men det er jo ikke en garanti endnu, siger Bjarne Klausen, der er administrerende direktør.

De Zoologiske haver rundt om i landet fik nemlig en udmelding om, at de kunne åbne fra 1. maj, men så alligevel ikke.

- Det har været noget rod. Men vi betræder alle sammen nyt territorium og laver fejl. Nu venter vi på en klar politisk udmelding, før vi åbner, siger Bjarne Klausen.

Udmeldingen forventes at komme torsdag eftermiddag

Regeringen har lagt op til, at detailhandlen skal have lov til at åbne. Men der er fra de andre partier mange forskellige ønsker.

- Der har været tale om, om man kan åbne mere geografisk, fordi det primært er i hovedstaden, at der er mange coronasmittede, og eksempelvis ikke så mange på Fyn, siger Jesper Vestergren, politisk reporter på TV 2.

Hvis det kommer på tale, ville det kunne betyde, at Fyn eksempelvis kunne åbne mere op, end hovedstadsområdet ville kunne.

Ifølge politisk reporter Jeppe Vestergren, så håber regeringen på at kunne præsentere planen i løbet af torsdag sen eftermiddag eller tidlig aften.