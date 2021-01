De yngste skolebørn står først for i genåbning

Meldingen er kommet torsdag aften på et pressemøde, hvor Mette Frederiksen har fortalt, at de gældende restriktioner forlænges med tre uger. Altså til og med 28. februar.

Det betyder som udgangspunkt, at alle skoleelever skal fortsætte med hjemmeundervisningen. Men en ekspertgruppe under Statens Serum Institut (SSI) skal dog regne på muligheden for at åbne for de yngste elever før 28. februar.

I næste uge kommer der en plan for skolegenopstarten for de yngste elever, lyder det fra Mette Frederiksen.

- Det er vores forhåbning, at de mindste skoleelever kan starte i skole inden 28. februar.

- Statens Serum Institut er i gang med at regne på det. Vi forventer at melde ud om skolestart for 0. til 4. klasse i starten af næste uge, siger statsministeren.

Blandt andre Venstre har inden pressemødet talt for, at de yngste elever, som ugevis har været hjemme, snart skal tilbage. Argumenterne for, at de ikke skal tilbage før 28. februar, skal være særdeles gode, mener Venstre.

- Der er for meget mistrivsel blandt børn og unge og for den sags skyld også hos deres forældre, sagde sundhedsordfører Martin Geertsen (V) før pressemødet.

- Vi er nødt til efter vores opfattelse at få børnene i skole igen. Det er der i øvrigt også en økonomisk gevinst ved, således at forældrene kan begynde at passe deres arbejde, sagde han.

Også Dansk Industri mener, at de yngste elever skal tilbage hurtigst muligt. Det siger administrerende direktør i Dansk Industri, Lars Sandahl Sørensen, i en skriftlig kommentar.

- Jeg håber meget, at de yngste børn kan komme i skole 8. februar. Det er enormt vigtigt, at de snart kommer tilbage i skole, for de har under coronakrisen mistet mange skoletimer, og det er afgørende for både deres trivsel og læring, at de kan komme af sted igen, siger Lars Sandahl Sørensen.

- Det har også stor betydning for de forældre, der nu i ugevis har "dobbeltjobbet" og både passet deres almindelig arbejde og ved siden af været hjemmeskolelærer for deres børn.

- De vil få løftet en byrde fra deres skuldre og kan fokusere på deres almindelige arbejde, siger DI-direktøren.