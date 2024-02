Madsen sender 19 ud af 34 i kassen i GOG-sejr

Det blev lidt af en gyser, da GOG mødte Fredericia HK i semifinalen i pokalturneringens Final 4.

Efter at have været bagud ved pausen formåede GOG at komme tilbage i kampen og spiller uafgjort i den ordinære spilletid. Her var det særligt Emil Madsen der stod for at sikre fynboerne rigeligt med scoringer.

Lørdag eftermiddag var fynboerne ellers i store vanskeligheder i første halvleg af semifinalen mod Fredericia ved Final 4-stævnet i Boxen, men efter en bedre anden halvleg og en stærk afslutning på den forlængede spilletid lykkedes det for GOG at kapre finalebilletten.

GOG vandt 34-31 efter to gange fem minutters forlænget spilletid. Den ordinære spilletid sluttede 30-30.

Landsholdsbacken Emil Madsen var den helt store oplevelse med vanvittige 19 fuldtræffere.

Søndagens finalemodstander bliver enten Bjerringbro-Silkeborg eller Aalborg Håndbold. Vinder GOG, er det anden sæson i træk, de gulblusede fynboer tager pokalen med hjem til Gudme.

Det er kun en uge siden, at GOG uden alt for stort besvær vandt med syv mål i Fredericia i Herreligaen, men lørdag viste Fredericia stort energioverskud og var i teten gennem hele første halvleg, før kampen skiftede karakter.

Der var spillet under ti minutter, da Martin Bisgaard klaskede Fredericia i front med 8-3. Selv om fynboerne og en skudglad Emil Madsen efterfølgende oppede sig lidt og standsede blødningen, kunne Fredericia gå til pause med en føring på 17-14.

Fredericias seneste pokaltitel daterer sig til 1982, og det bliver den ved med at gøre mindst et år endnu.

Gudmundur Gudmundssons mandskab kunne nemlig langtfra holde kadencen i anden halvleg, og på sidelinjen rasede islændingen, mens han så GOG dominere på banen.

Da anden halvleg var otte minutter gammel, havde Fredericia blot scoret en enkelt gang efter pausen, mens fynboerne havde scoret syv og førte med tre.

Fredericia nåede tilbage på omgangshøjde på måltavlen med syv minutter tilbage af opgøret og var ved at genvinde overtaget. GOG-keeper Tobias Thulin havde ellers ikke haft nogen stor eftermiddag, men i slutfasen var han med store redninger afgørende for, at GOG kom i forlænget spilletid.

I den forlængede spilletid var de to holds forsvar bedre end offensiven, men til sidst bombede Emil Madsen GOG videre med kampens to sidste mål.