Magnus vil kvitte smøgerne: Kan inspiration fra Norge hjælpe ham?

- Det tog fart, da jeg begynder på HF.

Magnus Vad Rasmussen fra Odense ryger cirka 15 cigaretter om dagen. Til fester bliver det hurtigt til flere - langt flere. Ofte tre pakker på en aften. Om måneden bruger han mere end 1.000 kroner på cigaretter.

- Det er rigtig, rigtig mange penge, siger han.

Når det gælder unge, der skal lade være med at ryge, er prisen afgørende Jakob Linhave, afdelingsdirektør for Miljø og helse, Helsedirektoratet, Norge

Magnus Vad Rasmussen er ikke alene om at være afhængig af nikotin. Bemærk har lavet en undersøgelse blandt 1.000 unge, der viser, at hver fjerde mellem 15 og 20 år ryger, og at 41 procent uden held har forsøgt at stoppe igen.

Ifølge undersøgelsen er fester og socialt samvær den mest udbredte årsag til, at den første cigaret bliver tændt, og det kan Magnus Vad Rasmussen godt genkende.

Men derfor vil han stadig gerne kvitte smøgerne i et forsøg med Bemærk og Odense Kommunes rygestoptilbud, Røgfrit Odense.

Rygning er upopulært i Norge

I Norge er det ikke længere "kult" at blive set med en cigaret mellem fingrene. Bemærk har besøgt den norske hovedstad, Oslo, fordi i Norge er det kun to procent af de unge mellem 16 og 24 år, der ryger dagligt.

- Det er ikke noget, jeg har lyst til at gøre. Det er ikke noget, der appellerer til mig, siger Sigrid Lea fra Oslo.

Kvit smøgerne Bemærk har i en undersøgelse spurgt 1200 unge mellem 15 og 20 år på Fyn om deres rygevaner. 25 procent af de adspurgte ryger

32 procent var 15 år, da de startede med at ryge

22 procent svarer, at de ryger flere gange dagligt

55 procent svarer, at de røg første gang til en fest

27 procent svarer, at de startede med at ryge på grund af hyggen og fællesskabet i det

44 procent svarer, at deres forældre også ryger

41 procent har prøvet at stoppe med at ryge

34 procent svarer, at de gerne vil stoppe med at ryge Undersøgelsen blev lavet i foråret 2020 blandt unge på ungdomsuddannelser på Fyn.

- Jeg synes ikke, at det lugter godt eller virker som noget, der er fornuftigt at gøre, siger Jørgen Sørensen, der kommer fra Tromsø.

Hos det norske svar på Sundhedsstyrelsen, Helsedirektoratet, mener afdelingsdirektør for Miljø og helse, Jakob Linhave, at tallene skyldes politiske beslutninger.

- Når det gælder hele befolkningen har vi haft en halvering i antallet af rygere de seneste ti år. Det er sket ved reklameforbud, det er ikke lovligt med synlig tobak i butikkerne, og så har Norge brugt mange penge på at lave forebyggende arbejde i skolerne, siger han.

Nogle af de samme tiltag er allerede kommet til Danmark. Senest vedtog Folketinget i august et forbud mod rygning i alle folkeskoler. Og i april steg prisen på en pakke cigaretter i Danmark til 55 kroner. Og netop prisen er meget afgørende, viser erfaringerne fra Norge.

- Når det gælder unge, der skal lade være med at ryge, er prisen afgørende, siger Jakob Linhave.

Frygten for, at det skal gå galt, burde være mindre, når man har set, hvordan det er gået i Norge. Dagfinn Høybråten, tidligere sundhedsminister, Norge.

I Norge koster den billigste pakke cigaretter 99 norske kroner. Det svarer til 66 danske kroner.

Men i stedet for at bruge penge på cigaretter, bruger mange i Norge penge på snus. I 2018 brugte 15 procent af unge norske kvinder mellem 16 og 24 år snus, mens 25 procent af mændene dagligt brugt snus. Det viser en undersøgelse fra Folkehelseinstituttet.

- Til at begynde med skiftede mange cigaretter ud med snus. Men nu har vi fået en ny udfordring, hvor flere og flere unge går direkte til snus, siger Jacob Linhave, der understreger, at snus ikke er en god idé, men at det er bedre end cigaretter.

I 2019 i Danmark brugte to procent af kvinderne og ti procent af mændene mellem 15 og 24 år dagligt snus, ifølge Kræftens Bekæmpelse.

Hvorfor er Norge så langt foran?

Den tidligere norske sundhedsminister Dagfinn Høybråten var med til at indføre de stramme, norske regler i 2004.

- Det var ikke populært dengang. Jeg fik dødstrusler og blev kaldt mange ting, siger han.

Det er en svær opgave som politiker at påtage sig at lave regler omkring rygning, men vil man se resultater som i Norge, skal de danske politikere tage ansvaret, mener den tidligere minister.

- Frygten for, at det skal gå galt, burde være mindre, når man har set, hvordan det er gået i Norge, siger Dagfinn Høybråten.

Svært at kvitte smøgerne

Magnus Vad Rasmussen har i en periode forsøgt at følge en række gode råd til at stoppe med at ryge. Rådene har han fået af Røgfrit Odense.

Han har skulle reflektere over, hvor vigtige cigaretterne har været for ham. Han har skulle føre dagbog over sin rygning, og så har han ikke mindst skulle sætte sig en stopdato.

I Røgfri Odense arbejder de med, at hvis man bliver bevidst om, hvorfor man ryger, kan man ændre nogle af sine indgroede vaner.

- Jeg har fået nogle gode hjælpemidler, sagde Magnus Vad Rasmussen, inden han tog hjem og arbejdede med sit rygestop.

Da Bemærk taler med Magnus Vad Rasmussen et par måneder senere, er han dog ikke rygetrangen helt kvit endnu.

- Jeg er ikke stoppet med at ryge. Der har været forskellige grunde til det. Jeg blev student i sommer, hvor der var fester, og der holdt jeg mig ikke tilbage.

Prisstigningen på cigaretter og sundhedsaspektet i ikke at ryge fylder dog stadig meget hos Magnus Vad Rasmussen, at han gerne vil droppe smøgerne.

