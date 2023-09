Mai Mercado tilfreds med afgørelse

Den fynske politiker Mai Mercado (K) er ganske tilfreds med, hvordan dagen er forløbet i Herning.

- Jeg synes, at dagen i dag er gået helt som forventet. Søren leverede et brag af en tale med fokus på fællesskab og familien, og så har vi bagefter fået den liste, som skal stilles op til Europa-Parlamentsvalget med Niels Flemming Hansen i spidsen og andre stærke navne på, siger hun til TV 2.

Ifølge Mai Mercado er der nu er sat det, som hun kalder et fint punktum for sagen om Pernille Weiss. Også selvom 25 procent mente, at Pernille Weiss skulle på listen.

- Jeg synes, det var meget tydelig tale, og nu glæder jeg mig til at føre valgkamp.