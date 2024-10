Mai Mercado vil smide kriminelle ud af deres hjem

- Det er pisk. Det er ikke gulerod.

Sådan lyder det fra den fynskvalgte folketingspolitiker for Konservative Mai Mercado om partiets nye forslag, der skal presse bandekriminelle.

Blandt andet vil Mai Mercado, der er partiets retsordfører, give domstolene mulighed for at smide dømte kriminelle ud af deres eget hjem - hvis de bor i almene boliger.

- Jeg kunne jo håbe, at det havde den forebyggende effekt, at der sad nogle og sagde, "er det virkelig det værd at vedblive den her form for kriminalitet, hvis det samtidig betyder, at vi bliver smidt ud af vores bolig eller ikke kan være i det område," siger retsordføreren til TV 2 Fyn.

Kan ikke stå alene

Derudover håber Mai Mercado at få opbakning til at give dømte kriminelle en såkaldt omvendt fodlænke på, hvis de er idømt et opholdsforbud.

Altså en fodlænke, som i stedet for at registrere, at den dømte forlader sit eget hjem registrerer, at den dømte bevæger sig tæt på det område, hvor de har opholdsforbud.

I dag er patruljeringer og øjnevidneberetninger de eneste værktøjer, som politiet har til at opdage, om dømte overholder deres opholdsforbud, og derfor mener Mai Mercado, at en omvendt fodlænke er oplagt.

- Hvordan i alverden skal politiet kunne opdage, hvis man overskrider et opholdsforbud, der gælder en hel kommunen, som vi har set eksempler på tidligere.

Fyns Politi har dog heller ikke rejst nogle sigtelser for overtrædelse af opholdsforbud i 2022 og 2023.

Mai Mercado erkender dog at hårdere straffe ikke kan stå alene.



- Vi skal selvfølgelig som samfund være parat den dag, hvor man som bandekriminelle er klar til at stå af og få sig et retskaffen liv, siger retsordfører.

Tidligere rockermedlem Rolf Eggert, der i dag arbejder med at få unge ud af den kriminelle løbebane, giver dog ikke meget for Konservatives nye forslag.

- Det er pinligt, siger han om dem. Læs mere om hvorfor her.