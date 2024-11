Mand anholdt for at snyde dankortet fra ældre borgere

En 47-årig mand er blevet anholdt og sigtet for bedrageri af ældre borgere.

Det oplyser Fyns Politi.

Manden blev anholdt tirsdag, fordi politiet mener, at han har ringet ældre borgere op og udgivet sig for at være fra deres bank. I telefonen har han overbevist de ældre om, at noget har været helt galt med deres konti, og derfor ville et bud komme forbi og hente deres dankort.

Manden er fra Sjælland og sigtet for seks forhold, hvor han den 18. og 19. november kontaktede seks ældre i alderen fra 57 til 95 år og hentede deres dankort.

Han fremstilles i et grundlovsforhør onsdag eftermiddag.