Mand bad Cecilie give op og gå hjem fra fitnesscenter - nu deler hun vigtigt budskab

- Der er en stigmatisering omkring overvægt, i forhold til at vi ikke kan finde ud af noget. Vi er dovne, vi kan ingenting, og vi spiser usundt hele tiden. Det er en stigmatisering, der bør stoppes, for det er størstedelen af os faktisk ikke, siger hun.

Hun har derfor et klart budskab.

- Folk skal forstå, hvordan det er. Respekter, at vi også er mennesker. Vi vil bare gerne have lov at eksistere - og den eksistens skal accepteres, siger Cecilie Godsk Andersen.