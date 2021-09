Mand betalte med falsk pengeseddel i Rema 1000

En mand betalte i weekenden med en falsk tusindkroneseddel i Rema 1000 på Assensvej i Middelfart.



Sådan lød anmeldelsen til politiet fredag morgen, bekræfter Fyns Politi over for TV 2 Fyn.

- Det er heldigvis ikke noget, vi ser så tit. Men det popper op en gang imellem, siger politikommissær Erik Skov.



Der har i år været 20 lignende tilfælde på Fyn. Men også Sydøstjyllands Politi har oplevet flere tilfælde.



Kan ikke sige, om der er en sammenhæng

Hos Sydøstjyllands Politi har man fået falske pengesedler ind i både Horsens, Vejle, Fredericia og Kolding.

Også her blev der betalt med en falsk tusindkroneseddel. Den typiske fremgangsmåde har været, at en eller to personer har købt varer for et lille beløb og så betalt med den falske tusindkroneseddel.