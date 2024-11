Mand blev overfaldet med peberspray og slag: Fjerde på kort tid

Mandag blev en person overfaldet med peberspray og flere slag mod ansigtet på stien langs Munkemose.

Der var to gerningsmænd, som var iført elefanthuer og mørkt tøj, står der i Fyns Politis døgnrapport.

Overfaldet er det tredje peberspray-overfald på få dage i Odense, og det fjerde på Fyn siden 2. oktober. Ifølge døgnrapporterne har ofrene ikke kendt gerningsmanden eller -mændene.

Fyns Politi har dog ikke en umiddelbar formodning om, at det er de samme voldsmænd, der står bag de voldsomme overfald. Det siger kommunikationsrådgiver Mads Boel.

- Men det er vigtigt for os at understrege, at besiddelse af peberspray er et brud på våbenloven, siger han.

Politiet har endnu ikke anholdt nogen, men efterforsker alle fire sager.