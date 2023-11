En 33-årig mand er blevet idømt et år og ni måneders fængsel for at have stukket en 28-årig mand to gange i ryggen med en kniv i Vollsmose.

Det oplyser Fyns Anklagere på det sociale medie X.

Fyns Anklagere skriver, at den 33-årig mand stak manden i ryggen i forening med sin bror. Den 33-årig mands bror er stadig efterlyst.