Mand druknet: Blev fundet af far og to døtre

Under en ganske almindelig gåtur omkring klokken 16 torsdag eftermiddag langs åen i Brylle fandt en mand sammen med sine to døtre en livløs person i vandkanten.

Manden tilkaldte straks politiet, og da de nåede frem, kunne de konstatere, at den livløse person havde ligget længe i vandet.

Det var derfor ikke muligt at udøve livreddende førstehjælp.

- Politiet kunne konstatere, at han havde ligget i vandet længe. Der blev naturligvis påbegyndt en undersøgelse af gerningsstedet, men der var ingen indikationer på, at der skulle være sket en forbrydelse, fortæller Henrik Krøjgaard, der er vagchef ved Fyns Politi.

Mand boede på forsorgshjem

Den druknede mand beskrives af politiet som en person, der ser ud til at have haft et hårdt liv, og tæt på findestedet ligger da også et forsorgshjem.

Fyns Politi opsøgte derfor forsorgshjemmet for at høre, om en mand derfra skulle være forsvundet.

- Forsorgshjemmet oplyste, at der faktisk er én person, som de ikke har set i et stykke tid, og de gik derfor med til at foretage en identifikation af manden. Det viste sig, at den druknede mand er den samme person, som ham, forsorgshjemmet ikke har set et stykke tid, siger Henrik Krøjgaard.

Politiet er i færd med at underette mandens familie.