Mand er i kritisk tilstand efter ulykke på rasteplads

En 49-årig mand er i kritisk tilstand, efter at han er kørt op i en lastbil på Ålsbo Rasteplads på Vestfyn.

Det siger vagthavende ved Fyns Politi Steen Nyland natten til fredag.

- Bilen kørte af motorvejen og ind på rastepladsen, hvor føreren kørte direkte op i en lovligt parkeret lastbil, siger Steen Nyland.

Pårørende er underrettet

Ulykken skete torsdag klokken 21.55, og manden er blevet transporteret til Odense Universitetshospital, hvor han siden har været indlagt med svære hovedtraumer.

En bilinspektør er i gang med at undersøge ulykkesstedet for at fastslå, hvordan ulykken kunne gå til, oplyser vagtchefen.

De pårørende er underrettet, oplyser Fyns Politi.