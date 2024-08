Det tog Fyns Politi under en time at afslutte sagen om en mand, der sidste september hoppede op på siden af et tog på vej ud af Odense Banegård og forsvandt.

Det viser en gennemgang af politiets handlinger den aften i en sagsudskrift, som mediet Zetland har fået aktindsigt i.

Manden blev først ved et tilfælde fundet 16 dage senere. Her lå han død i en grøft 13 km fra Odense. Han var død af faldet fra toget.

Politiforsker Thomas Skou Roer fra Københavns Professionshøjskole mener, at Fyns Politi ikke forstod, hvor alvorlig situationen var og derfor undlod at igangsætte en eftersøgning af manden.

- Hvis man havde forstået, hvor farligt det er at hænge på siden af toget, så ville man jo naturligt have sat de her undersøgelser i gang. Så havde man gjort mere. Det er den eneste forklaring, jeg kan komme på, der kan forklare, hvorfor politiet ikke gjorde mere, end de gjorde, siger Thomas Skou Roer til Zetland.

Fyns Politi sendte i første omgang en patrulje af sted, men den blev aflyst igen, viser et dokument i sagen. Ingen betjente foretog en aktiv eftersøgning, og i stedet lod man lokomotivførere fra seks tog kigge, om de kunne se manden nær sporet. Da det ikke var tilfældet, så vurderede Fyns Politi, at han formentlig var hoppet af toget, og så lukkede Fyns Politi sagen. Der tog mindre end en time.

I dag siger Fyns Politi, at “strækningen fra Odense til Tommerup er en længere strækning, og en eventuel eftersøgning af person ville kræve flere dages eftersøgning med lukning af togtrafikken til følge”.

Thomas Skou Roer afviser den forklaring.

- Det virker sgu lidt nemt, siger han og tilføjer:

- At sige: "Nej, vi kan ikke lukke det hele ned, så vi lader dem - lokoførerne - kigge efter ham". Det er jo ikke godt politiarbejde.

Det har ikke været muligt for Zetland at identificere manden, men det er dog lykkedes at få Fyns Politi til at oplyse, at manden var 43 år. Manden har ifølge politiet aldrig været eftersøgt af sine pårørende.