Det er et skridt af gangen, når Hans Hansen fra Assens går hele Fyn rundt på 70 timer.

Med sin ADHD-diagnose ønsker Hans at sætte fokus på andre med et usynligt handicap. Derfor medbringer han den såkaldte "Solsikkesnoren", der er et hjælpemiddel til personer, der har et eller flere usynlige handicap.

Gåturen startede fredag morgen fra Aborg ved Assens.