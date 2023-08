Mand over bord: Stor redningsaktion i gang

En stor redningsaktion har været i gang siden fredag eftermiddag, efter at et tankskib meddelte at et besætningsmedlem ikke har været set siden torsdag eftermiddag klokken 17.

Eftersøgningen strækker sig over et stort område ud fra tankskibets rute, der starter fra Bornholm, syd om Lolland-Falster og videre op gennem Storebælt.

- Vi har en stor eftersøgning i gang, hvor vi har indsat så meget hjælp som overhovedet muligt, og både Sverige og Tyskland deltager i eftersøgningen, fortæller Lisbeth Jørgensen, som er vagthavende befalingsmand ved Forsvarets Operationscenter, til TV 2 Fyn.

Der er både indsat redningshelikoptere, overvågningsfly og en række skibe, der undersøger langs ruten som skibet har sejlet.

Marinehjemmeværnet oplyser desuden på Facebook at de også deltager i eftersøgningen med blandt andet to fynske fartøjer, som er henholdsvis MHV 810 "Luna" fra Svendborg og MHV 805 ”Gemini” fra Nyborg.