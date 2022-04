Mandag bliver en lunere dag

Det betyder ifølge TV2 Vejret, at det vil være en noget varmere oplevelse af begive sig udenfor i dag selvom termometeret befinder sig i samme niveau som i går - med op til 10 graders varme

- Ingen byger, det holder tørt og der vil være perioder med sol, siger TV2 Vejrets Ellen Nybo.

Kig efter en halo

Gennem det meste af dagen vil der være skyer på himlen i den ene eller anden form.

- Der vil være perioder med sol, i perioder vil der også være en del skyer på himlen, siger Ellen Nybo.

Og så er det måske værd at kigge op på himlen, hvis du har et let skydække over dig, siger hun.

- Der vil være slørskyer, som altså gør at himlen bliver tegnet mælkehvid - og der kan man måske være heldig at spotte en halo, der er den her ring rundt om solen.