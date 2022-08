Mandag bliver solrig med behagelige temperaturer på Fyn

Den allerførste dag i august tegner til at blive solrig og mild for fynboerne.

Fra morgenstunden vil der dog være skyer og småregn flere steder. Men skyerne vil dog hurtigt forsvinde mod øst. Her vil solen titte frem, og den vil skinne resten af dagen.

- Fynboerne kan se frem til en eftermiddag, som bliver solrig, og der vil være nogle drivende skyer på himlen. Det vil være solen som dominerer i dag, siger Andreas Nyholm fra TV 2 Vejret.

Der vil ifølge TV 2 Vejret være en svag vind på omkring syv meter i sekundet. Men det vil være i underkanten til en jævn vind, lyder det.

Mandag kan fynboerne forvente at få behagelige temperatur på over 20 grader. Her kan temperaturen nå 23 grader enkelte steder i det fynske.

- Det vil nok ikke være varmt nok til en strandtur, men hvis man sidder i solen, så vil det føles varmt. Husk alligevel solcremen, uddyber han.

I aftentimerne vil skyerne være forsvundet fra himlen hen over Fyn, og de fine temperaturer vil fortsætte til omkring spisetid. Her vil temperaturen ligge på omkring 19 grader.

Op til 30 grader i ugen

I den sidste uge af skolernes sommerferie bliver vejret generelt en blandet omgang, inden eleverne vender tilbage til klasselokalerne.



Ifølge DMI er prognosen for perioden frem til weekenden, at der vil være både sol, skyer og regn på programmet.

Der vil senere på ugen være mulighed for et pust af varme. Ugens varmeste dage bliver onsdag og torsdag med helt op til 28-30 grader.

Det ustadige vej med et miks af sol, regn, byger og skyer skyldes, at flere fronter passerer hen over Danmark fra vestlig retning.

- Mandagens vej afspejler sådan set hele ugens vejr, siger Mette Wagner, der er vagthavende meteorolog ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI), mandag morgen til Ritzau.

Det blandede vejrforhold kan muligvis være godt nyt for de fynske haveejere. Tidligere på året har fynske haver besøg af en uønskede gul-stribede buksbomhalvmøllarver i deres buksbom. Men nu ser der ud til at være fundet en løsning på problemet.