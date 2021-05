Mandagens coronatal: Fem sogne falder for to kriterier

Ikke lukket ned

Eksempelvis Åsum Sogn, der ligger i den nordøstlige del af Odense Kommune, har 649 smittede per 100.000 borgere, hvor kriteriet hedder maksimum 500 per 100.000 indbyggere.

Ligeledes har de 2,9 procent smittede af de testede den seneste uge. Altså over de 2,5 procent smittede af de testede, hvilket er et af de tre kriterier for en nedlukning.