Mandagens coronatal: Kommune runder 10.000 færdigvaccinerede

Det seneste døgn har 742 fynboer for anden gang smøget ærmet op og ladet sig stikke med coronavaccinen. I alt er 26.733 fynboer nu færdigvaccineret - det svarer til 5,35 procent af alle fynboer.

Der er endnu lang vej før alle, der vil, er vaccineret mod covid-19. Dog har Odense Kommune nået en milepæl, da flere end 10.000 odenseanere er blevet færdigvaccineret. Selvom Fyns største kommune har vaccineret 10.011 personer, ligger kommunen dog fortsat kun på en samlet 6. plads procentvis.

Med sine 544 færdigvaccinerede personer er Ærø den kommune, der procentvis har vaccineret flest. Det svarer nemlig til 9,13 procent.

Incidenstal falder i én kommune

Stærkt efter Ærø følger endnu en sydfynsk kommune. Svendborg har vaccineret 7,28 procent af indbyggerne.

Kommune Incidens 22.03 Incidens 21.03 Ændring Færdig-vaccineret Procent vaccineret Odense 132,2 122,4 8,0 10011 4,86 Nordfyns 104,7 104,7 0,0 1333 4,51 Svendborg 58,4 46,4 25,9 4249 7,28 Kerteminde 176,8 160 10,5 1287 5,40 Langeland 16 16 0,0 838 6,79 Nyborg 50,1 53,2 -5,8 1517 4,75 Assens 34,2 26,9 27,1 1911 4,68 Middelfart 67 61,9 8,2 2515 6,44 Faaborg-Midtfyn 99,1 95,2 4,1 2664 5,17 Ærø 0 0 0,0 544 9,13 Total 26869 5,38

Samtidig med, at antallet af vaccinerede går op, stiger incidenstallet desværre også i langt de fleste fynske kommuner.

Nordfyns og Ærøs kommuner har uforandrede incidenstal, mens smitten falder i Nyborg Kommune. Efter at have været stigende i en lang periode er incidenstallet nu nede på 50,1. Det er 5,8 procent mindre end søndagen. Nedgangen skyldes, at der er én færre smittet med coronavirus i kommunen det seneste døgn.

Den største stigning i incidelstal finder man i Assens.

Her er tallet steget fra 26,9 til 34,2, da der den seneste uge er registreret 14 smittede.

I alt er 486 testet positive de seneste syv dage.