Mandagens coronatal: Næsten 1.000 flere fynboer er smittede

Det viser mandagens officielle smittetal fra Statens Serum Institut (SSI).

Alene fra søndag til mandag er der registreret 951 nye smittede med covid-19. De positive tests for coronavirus er fundet blandt PCR-prøver.

Landstallene viser også, at Danmark med 28.780 nye coronasmittede det seneste døgn er oppe på det højest registrerede smittede under epidemien. Det giver en positivprocent på over 16,9 procent. Det betyder, at knap hver sjette, der er blevet testet, har fået et positivt prøvesvar.

Dagens helt store spring i antal smittede på Fyn er sket i Odense. Her er der det seneste døgn registreret 568 nye smittede, så den fynske metropol nu har passeret et incidenstal på over 3.000 - helt nøjagtigt 3.089.