Mandagens coronatal: Odense og Nyborg tager dyk nedad

Odense og Nyborg har haft de højeste incidenstal blandt de fynske kommuner, men begge har nu taget et skridt i den rigtige retning.

Således melder mandagens coronatal om, at incidenstallet målt over syv dage for Nyborg Kommune gik fra at ligge på 139,5 til nu at ligge på 122,0.

Og i Odense har man også bedre coronatal at bryste sig af.

Her gik man fra søndag at have et incidenstal på 89,6 til et tal på 82,2 mandag.

Kommune Incidens 15.03 Incidens 14.03 Ændring Færdig-vaccineret Procent vaccineret Odense 82,2 89,6 -8,3 8162 3,96 Nordfyns 64,2 64,2 0,0 1020 3,45 Svendborg 18,9 17,2 9,9 3437 5,89 Kerteminde 46,3 37,9 22,2 957 4,02 Langeland 32,1 32,1 0,0 617 5,00 Nyborg 122 134,5 -9,3 1143 3,58 Assens 24,4 24,4 0,0 1486 3,64 Middelfart 25,8 25,8 0,0 1881 4,82 Faaborg-Midtfyn 56,3 56,3 0,0 1985 3,85 Ærø 0 0 0,0 307 5,15 Total 20995 4,21

Så målt over en periode på syv dage har Odense haft 169 smittede i stedet for 183, som søndagens tal viste.

I Nyborg er det opdaterede tal faldet fra 43 til 39 smittede.

Det er dog ikke alle kommuner, som bevæger sig i samme positive retning.

Kerteminde og Svendborg er begge steget i incidenstal. Svendborgs seneste incidenstal viser, at de er gået fra 17,2 til 18,9.

I Kerteminde er tallet steget fra 37,9 til 46,3. Deres samlede antal smittede personer fundet på syv dage er gået op fra 9 til 11, skriver Statens Serum Institut.

Kommune smittede i dag på syv dage smittede i går på syv dage Forskel Odense 169 183 -14 Nordfyns 19 19 0 Svendborg 11 10 1 Kerteminde 11 9 2 Langeland 4 4 0 Nyborg 39 43 -4 Assens 10 10 0 Middelfart 10 10 0 Faaborg-Midtfyn 29 29 0 Ærø 0 0 0

Vaccinen bliver dog stille og roligt mere og mere udbredt, og man kan se, de mindre øer ligge højt i statistikken for kommuner, som har vaccineret mange af deres borgere.

Efter Samsø og Læsø finder man nemlig Ærø, som kan være stolte af at have den tredjestørste andel af påbegyndte vacciner med 15,1 procent.

Incidenstal Incidens er et mål for antallet af nye sygdomstilfælde i en befolkningsgruppe i løbet af en given tidsperiode. For overvågning af covid-19 benyttes primært kumuleret incidens, som er den samlede andel af befolkningsgruppen, der fik sygdommen i hele tidsperioden. Kilde: Statens Serum Institut Se mere

Deres færdigvaccinerede borgere udgør dog stadig 5,1 procent.

Så Svendborg, der ligger med en flot sjetteplads for påbegyndte vacciner, kan prale med at have 5,9 færdigvaccinerede borgere til sammenligning.