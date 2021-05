Mandagens coronatal: Pænt billede over hele Fyn

Sognene har været et stort fokusområde den seneste coronatid.

Myndighederne har nemlig haft mulighed for at lukke ned lokalt, hvis et sogn lever op til tre kriterier.

Over Fyn ser det dog ud til, at man er inde i en god stime. Alle sogne kan melde om under 500 smittede per 100.000 indbyggere målt over en uge.

Søndagens coronatal viste, at Gamtofte Sogn lå med 545 smittede per 100.000 indbyggere, men det tal er mandag faldet til 327 smittede.