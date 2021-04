Mandagens coronatal: Så mange er smittet med covid i din kommune dagen før genåbning

Det samlede incidenstal for Danmark ligger på 72,3, og mange af de fynske kommuner ligger pænt under gennemsnittet. Faktisk har kun de to største kommuner, Odense og Svendborg, et højere incidenstal.

I Odense Kommune er incidenstallet, der er et udtryk for antal smittede per 100.000, ifølge Statens Serum Institut på 95,5. I Vollsmose, der er den bydel i kommunen, som klart er hårdest ramt, er incidenstallet på 689,1. Incidenstallet i Svendborg er 91,1.

348 fynboer er de seneste syv dage blevet testet positive med covid-19.

Herunder kan du se, hvor mange der er testet positive i din kommune.

Kommune smittede i dag på syv dage smittede i går på syv dage Forskel Odense 195 201 -6 Nordfyns 18 16 2 Svendborg 53 55 -2 Kerteminde 13 15 -2 Langeland 3 4 -1 Nyborg 13 15 -2 Assens 14 13 1 Middelfart 16 18 -2 Faaborg-Midtfyn 23 23 0 Ærø 0 0 0 Total 348 360

Det har fået incidenstallet til at stige i Nordfyns og Assens kommuner, mens det har været faldende i de øvrige.

Positivprocent på 0,36

Tirsdag den 6. april begynder regeringens næste genåbningsfase, og kravet om coronpas træder i kraft. Det betyder, at du flere steder skal kunne fremvise en negativ coronatest, der er maksimalt 72 timer gammel, hvis du ikke er vaccineret eller tidligere smittet.

Derfor har flere også benyttet påskedagene til at blive teste frem mod genåbningen.

På landsplan har 133.507 danskere lade sig pode i halsen det seneste døgn, og det giver en positivprocent på 0,36.

36.000 fynboer færdigvaccineret

Ærø har fortsat ingen smittede.

Kommune Incidens 5/4 Incidens 4/4 Ændring Færdigvaccineret Procent vaccineret Odense 95,5 98,4 -2,9 13658 6,63 Nordfyns 60,8 54 12,6 2039 6,89 Svendborg 91,1 94,5 -3,6 5253 9,00 Kerteminde 54,7 63,1 -13,3 1757 7,37 Langeland 24,1 32,1 -24,9 1071 8,67 Nyborg 40,7 46,9 -13,2 2134 6,69 Assens 34,2 31,7 7,9 2768 6,79 Middelfart 41,2 44,7 -7,8 3405 8,72 Faaborg-Midtfyn 44,7 52,5 -14,9 3668 7,11 Ærø 0 0 0,0 566 9,50 Total 36319 7,27

Samtidig er Ærø også den kommune, der procentvis har fået færdigvaccineret flest af øens beboere. Selvom ingen har fået det sidste stik det seneste døgn, er øen stadig længst med vaccinationerne. I alt 9,5 procent er færdigvaccineret.

I Svendborg er 9 procent vaccineret, mens Middelfart Kommune har fået færdigvaccineret 8,72.

Selvom flere end 13.000 odenseanere er færdigvaccineret, er Odense Kommune alligevel den kommune, der har vaccineret færrest procent. 6,63 odenseanere er færdigvaccineret.