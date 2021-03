Mandagens coronatal: Smitten er uændret eller faldet flere steder på Fyn

Rettelse I den første udgave af artiklen fremgik forkerte tal fra SSI i tabellerne. De tal er blevet rettet.

Flere fynske kommuner har enten konstatateret en lille eller ingen ændring i antallet af smittede med coronavirus. Det viser de nyeste tal fra Statens Serum Institut (SSI).

Læs også Skoleelever sendt i isolation: Smitsom coronamutation præger Svendborg

I tre kommuner er antallet af nye smittede faldet. Det drejer sig om Odense, Kerteminde og Faaborg-Midtfyn, der alle har oplevet et fald i incidensen.

I tre andre fynske kommuner er smittetallet uændret siden søndag. Det gælder Nyborg, Assens og Ærø, der i løbet af de seneste dage har henholdsvis 33, 22 og 0 konstaterede smittetilfælde de seneste syv dage.

Kommune Incidens 29/3 Incidens 28/3 Ændring Færdigvaccineret Procent vaccineret Odense 105,3 111,2 -5,3 12053 5,85 Nordfyns 70,9 67,6 4,9 1762 5,96 Svendborg 101,4 91,1 11,3 4808 8,24 Kerteminde 105,2 122,1 -13,8 1517 6,37 Langeland 32,1 24,1 33,2 968 7,84 Nyborg 103,2 103,2 0,0 1873 5,87 Assens 53,7 53,7 0,0 2392 5,86 Middelfart 30,9 28,3 9,2 3017 7,73 Faaborg-Midtfyn 58,3 66,1 -11,8 3235 6,27 Ærø 0 0 0,0 557 9,35 Total 32182 6,45

Nordfyns Kommune har oplevet en stigning, men her er der reelt kun tale om én smittet borger.

I Nyborg og Svendborg kæmper man hårdt for at stoppe en potentiel stor smittespredning, efter der er blevet fundet en ny og mere smitsom variant af coronavirus i de to fynske kommuner.

Og med god grund. For de nyeste tal viser, at Svendborg Kommune har oplevet en stigning i antallet af smittede borgere. Her er smittetallet incidenstallet steget fra 91,1 søndag til 101,4 mandag. I alt er der i kommunen konstateret 59 smittetilfælde de seneste syv dage.

På Ærø fortsætter de gode takter med at holde smitten væk. Som de seneste mange dage er der ikke registreret et eneste smittetilfælde på den sydfynske ø.

Kommune smittede i dag på syv dage smittede i går på syv dage Forskel Odense 215 227 -12 Nordfyns 21 20 1 Svendborg 59 53 6 Kerteminde 25 29 -4 Langeland 4 3 1 Nyborg 33 33 0 Assens 22 22 0 Middelfart 12 11 1 Faaborg-Midtfyn 30 34 -4 Ærø 0 0 0 Total 421 432

Sydfyn har flest vaccinerede

Kigger man på antallet af fynboer, der er blevet færdigvaccineret, skiller Sydfyn sig ud. Ærø, Svendborg og Langeland er de kommuner, der har fået vaccineret henholdvis flest, næstflest og tredjeflest borgere på hele Fyn.

På Ærø er kun to personer blevet færdigvaccineret siden søndag, men på trods af det har kommunen fået vaccineret 9,35 procent af sin befolkning. I Svendborg er 8,24 procent af borgerne blevet færdigvaccineret.

HVAD ER INCIDENSTAL? Incidenstallet er en indikator, der viser antallet af registrerede smittede opgjort per 100.000 indbyggere i en bydel, kommune eller landsdel. Jo højere tallet er, jo mere udbredt er smitten i området. Incidenstallene kan få stor betydning for, hvilke dele af landet der får lov til at genåbne først. Har en kommune eller en bydel incidenstal på over 100, er der større risiko for, at den fortsat skal være lukket ned, selv om resten af samfundet kan genåbne.

Til samenligning har Odense kun fået færdigvaccineret 5,85 procent af sine indbyggere. Det er den laveste andel på Fyn. I alt er mere end 32.000 fynboer blevet færdigvaccineret.

På landsplan er 679 personer bekræftet smittet med covid-19 siden søndag, men én person er død. 216 personer er indlagt på landets hospitaler.