Mandagens coronatal: Smitten stiger for tredje dag i træk i fynsk kommune

Sogn i Assens opfylder to af tre nedlukningskriterier

I Gamtofte Sogn i Assens er der fortsat problemer med smitten. Incidenstallet i sognet stiger fra søndag til mandag fra 436 til 654.

Samtidig er positivprocenten steget til 2,6 procent. Det betyder, at sognet nu opfylder to af tre kriterier for automatisk nedlukning.

Det sidste kriterium - som sognet ikke opfylder - er antallet af smittede i løbet af den seneste uge. I Gamtofte Sogn er det tal seks personer. Havde antallet af smittede nået 20, skulle sognet lukke ned.

Kun to andre fynske sogne opfylder et af de tre nedlukningskriterier. Det er i Hou Sogn på Langeland og Skellerup Sogn i Nyborg Kommune.