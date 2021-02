Mandagens coronatal: Smitten stiger i halvdelen af de fynske kommuner

357 mennesker på Fyn har i løbet af de seneste syv dage fået konstateret coronavirus.

Det er særligt Odense og Nyborg, der kæmper med mange smittede, og med 204 smittede i Odense og 41 i Nyborg tegner de to kommuner sig samlet for 245 af de nye smittede.

Det betyder også, at de to kommuner stadig har incidenstal, der ligger et væsentlig stykke over den såkaldte bekymringsgrænse på 20. Tallet viser, hvor mange nye smittede en kommune har per 100.000 indbyggere.

I Odense ligger tallet på 99,9, mens det i Nyborg er på 128,3.

Kommune Incidens 22.02 Incidens 21.02 Ændring Færdig-vaccineret Procent vaccineret Odense 99,9 90,6 10,3 6122 2,97 Nordfyns 43,9 33,8 29,9 689 2,33 Svendborg 43 43 0,0 2659 4,56 Kerteminde 75,8 75,8 0,0 618 2,14 Langeland 24,1 16 50,6 435 3,52 Nyborg 128,3 112,6 13,9 757 2,37 Assens 17,1 19,5 -12,3 978 2,40 Middelfart 36,1 38,7 -6,7 1433 3,67 Faaborg-Midtfyn 62,2 56,3 10,5 1317 2,55 Ærø 0 0 0,0 193 3,24 Total 15201 3,04

Også i Nordfyns, Langeland og Faaborg-Midtfyn Kommune stiger tallet i forhold til søndag. Selvom incidenstallet procentuelt tager et stort skridt opad i kommunerne, er der i hele tal tale om, at antallet af smittede over syv dage på Nordfyn stiger med tre personer til 13, i Faaborg-Midtfyn stiger tallet med tre til 32 og på Langeland stiger det fra to til tre.

I både Svendborg og Kerteminde er der ingen ændring det seneste døgn. Det er der heller ikke på Ærø, hvor man ikke har registreret nogle tilfælde den seneste uge.

Incidenstal Incidens er et mål for antallet af nye sygdomstilfælde i en befolkningsgruppe i løbet af en given tidsperiode. Incidenstallet måles som antal nye smittede per 100.000 borgere. For overvågning af covid-19 benyttes primært kumuleret incidens, som er den samlede andel af befolkningsgruppen, der fik sygdommen i hele tidsperioden. Kilde: Statens Serum Institut Se mere

Positivprocent stiger

På landsplan er der det seneste døgn registreret 450 nye tilfælde med coronavirus. Tilfældene er fundet blandt 106.113 prøver. Det betyder at positivprocenten ligger på 0,42 procent, hvilket er en stigning i forhold til søndagens positivprocent på 0,37 procent.

Seks personer er blevet indlagt, mens fem er døde siden i går.

Søndag nåede antallet af personer, der har fået første stik med coronavaccinen op over 300.000, og det tal stiger mandag til 320.905.

175.555 er færdigvaccinerede, og 15.201 af dem er fra Fyn.