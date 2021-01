Mandefald i DF: Lyt til baglandet og skift formand, lyder opfordringen

Ved kommunalvalget i 2017 blev 25 medlemmer af Dansk Folkeparti valgt ind, men tallet er nu nede på 17. Det svarer til et mandefald på knap en tredjedel.

Årsagen er ifølge den seneste afhopper, viceborgmester i Nyborg Carsten Kudsk, dels, at der internt ulmer en vrede over topstyrelse. Dels at formanden ikke er den rette.

- Folk har mistet tiltroen til Kristian Thulesen Dahl som formand, og de frygter den kommende kommunalvalgkamp. Det bliver alles kamp mod alle, fordi der mange steder kun står én til at blive valgt ind. Det går ud over nogle rigtig dygtige folk, siger han til TV 2 Fyn.

Uenig med partitoppen

Carsten Kudsk kalder modstanden til et byggeprojekt på Nyborg Slot begrundelsen for sit eget exit. Et projekt, som partiets næstformand, Morten Messerschmidt, har kaldt et "fuldstændigt misfoster af modernitet".

Menneskene bag er "vanvittige", lod næstformanden forstå i december. Og under den kategori hører altså den nu tidligere DF'er Carsten Kudsk. Han er modsat næstformanden stærk tilhænger af projektet.

- At begynde at kalde os vanvittige mennesker er ikke en næstformand værdigt. Det er arrogance. Og et tydeligt eksempel på, at ledelsen mener, den ved bedst, siger Carsten Kudsk.

Morten Messerschmidt afviser over for TV 2 Fyn at stille op til et interview om sagen. I et skriftligt svar på dagen for partifællens udmeldelse lød det, at han finder det underligt, hvis Carsten Kudsk bruger sagen om slottet som begrundelse for sit partiskifte.

Årelang vælgerflugt

Rækken af fynske afhoppere taler ind i en længere modgang for Dansk Folkeparti, der kort før markeringen af dets 25-års jubilæum måtte konstatere, at meningsmålinger satte dem så godt som tilbage til starten i 1990'erne.

Der har været alt for meget familie indblandet i det her, som ikke har kunnet enes Jack Odgaard (DF), Faaborg-Midtfyn Kommune

Udtømningen af vælgerskaren startede umiddelbart efter succesvalget i 2015, og ved valget i sommeren 2019 fik partiet 8,7 procent af stemmerne.

Ifølge den seneste Megafon-måling lavet for TV 2 og Politiken i starten af december er DF'erne nu nede på 5,6 procent.

Toppen lyttede for sent

Blandt de 17 fynske folkevalgte, der nu står tilbage, er der trods triste meningsmålinger optimisme at spore.

En af dem er Jack Odgaard fra Faaborg-Midtfyn Kommune. Han ønsker ikke at kommentere den konkrete sag om Nyborg Slot, men stiller sig uforstående over for Carsten Kudsks beslutning om at forlade partiet og samtidig kritisere ledelsen.

- Jeg synes virkelig, at partitoppen lytter. De ringer også sommetider til os og hører, om der er noget, så jeg kan ikke andet end rose dem. Det er bare for sent. Det skulle jo have været meget før, siger Jack Odgaard og tilføjer, at han dog ikke er blind over for de fejl, der er begået:

- Vi har ikke haft styr på vores forskellige lokalplaner rundt omkring, og der har været alt for meget familie indblandet i det her, som ikke har kunnet enes. Det er pokkers ærgerligt, men det er noget, vi må lære af.

Frafaldne DF'ere i nyt parti

Partiet, som Carsten Kudsk har forladt Dansk Folkeparti til fordel for, hedder De LokalNationale og blev stiftet 8. januar.

I spidsen står den odenseanske byrådspolitiker og tidligere DF'er Christel Gall, som forlod folkepartiet 20. oktober. Hun smækkede døren med en kommentar om, at hun var "træt af at sluge kameler".

Med sig i det De LokalNationale har hun foruden Carsten Kudsk også den nu tidligere DF'er Betina S. Christiansen, som sidder i byrådet i Assens, og den tidligere DF'er Knud Ahrenkiel.