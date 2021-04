Mange elever kommer ikke i skole trods politisk aftale

Han mener, problemet er, at det vil kræve for mange ressourcer udendørs, da der skal to lærere til, hvorimod en enkelt lærer kan undervise i et lokale eller via fjernundervisning.

Det vil også gå ud over kvaliteten af undervisningen.

Ikke som forventet

Mange skoler har svært ved at få lokaliteterne, logistikken og de sundhedsfaglige krav til at hænge sammen med fuld udeundervisning hver anden uge.

Det mener Andreas Rasch-Christensen, skoleforsker og forskningschef ved professionshøjskolen Via University College.

- Det var nok noget andet, mange forældre og elever havde forventet, siger Andreas Rasch-Christensen til avisen.