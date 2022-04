Mange forsinkelser i retten - anklagere er en del af årsagen

Næsten hvert tredje retsmøde i straffesager i byretterne blev ikke til noget. Enten blev de udsat, eller også blev det nødvendigt at finde en ny dato i kalenderen.

- Der er ingen quick fixes tilbage. Der er ikke en enkelt hovedårsag, som man straks kan gøre noget ved, så vi bliver nødt til at dreje på en masse små hjul for at opnå en forbedring, siger Merethe Eckhardt.

Odense klarer sig godt

At 31 procent af de planlagte retsmøder falder til jorden skyldes blandt andet, at den tiltalte eller sigtede simpelthen bliver væk. Andre gange er der opstået sygdom.

Men også anklagemyndigheden er med til at forsinke straffesagerne, afslører analysen. Hele 18 procent af aflysningerne kan forklares med, at anklagere trækker sagen tilbage, ikke har tid til at møde frem i retten eller andet.