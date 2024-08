Mange gør det forkert - sådan affaldssorterer du en dræbersnegl

Efter et år fyldt med dræbersnegle er der begyndt at tikke henvendelser ind hos affalds- og energiselskaber om, hvordan man bør affaldssortere de snegle, man har aflivet eller fjernet fra sin have, skriver TV 2 Kosmopol.

Mange tror fejlagtigt, at snegle - som organisk materiale - bør komme i spanden med mad- eller haveaffald. Ingen af delene er dog hensigtsmæssige, lyder det. Haveaffald er forbeholdt planterester, der kan komposteres, hvad snegle nemlig ikke kan.

Den rigtige måde at håndtere sit snegle-affald er enten at lægge det i sin restaffaldsbeholder i en lukket pose, eller bedre endnu blot at lade sneglene ligge i naturen. De kan lægges til side, for eksempel i hække eller kvashegn og kan her være til gavn for andre af havens dyr.