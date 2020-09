Mange mennesker i Odenses natteliv: Politiet er klar med bødeblokken

Fyns Politi har været massivt tilstede i nattelivet i Odense natten til lørdag. Med studiestart og open by night i byen forventede politiet mange mennesker, og den forventning blev fuldt ud mødt.

Men på trods af den store menneskemængde havde det fynske politi ikke behov for at hive bødeblokken frem.

- Generelt set er det gået fornuftigt. De unge mennesker gør, som man skal, fortæller politiinspektør ved Fyns Politi Christian Rasmussen til TV 2 Fyn.

Læs også Corona-retningslinjer blev brudt til bryllupsfest: Hummelmose var også med

Selvom der ikke var brug for bøder, har politiet flere steder været helt inde på værtshuse og barer for at give anvisninger til ejerne.

- Der har været køer, hvor folk stod for tæt. Desuden var der steder, hvor inventaret ikke var placeret hensigtsmæssigt, siger Christian Rasmussen.

Lørdag aften vil politiet også være massivt tilstede i nattelivet.

- Hvis vi ser, at retningslinjerne bliver brudt, er vi klar med bødeblokken, lyder det fra politiinspektøren.

Jomfru Ane Gade blev lukket

I Nordjylland skred politiet ind overfor menneskemængden i Jomfru Ane Gade i Aalborg sent fredag aften.

Der var simpelt hen for mange mennesker samlet på for lidt plads i forhold til smitterisikoen, vurderede politiet. Værtshusene var dog fortsat åbne.

- Langt de fleste efterkom vores anvisninger. Det er min klare opfattelse, at mange godt kunne se, at det ikke var holdbart. Måske var det for nogle lidt af en befrielse, siger vagtchef Henrik Beck.

Læs også På trods af stigende corona-smitte: Stor fødselsdagsfejring på Storms Pakhus

Men den slags indgreb er "ikke optimalt", lyder det.

- Derfor overvejer vi, at hvordan vi fremover kan forhindre, at for store forsamlinger opstår, siger vagtchefen. Han håber på et samarbejde med restauratører og kommunen.

I København fik politiet anmeldelse om, at alt for mange var forsamlet til en udendørs fest nær en skaterpark. Men de udsendte betjente mente, at der var færre end 100 mennesker. Derfor blev der ikke skredet ind, oplyser vagtchef Henrik Svejstrup fra Københavns Politi.