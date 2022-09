Mangel på fynske hospicepladser: - Der er borgere, som ikke får den værdige død, de har krav på

Fyn mangler pladser på hospice

I 2012 åbnede Hospice Sydfyn for, at flere på Fyn kunne få den rette hjælp i den sidste fase af livet.

Men det fik ikke antallet af henviste patienter, der ikke får en plads på Hospice Fyn, til at falde.

Med et stigende antal ældre borgere kan der blive behov for flere pladser på Fyn, vurderer Stefan Starup Jeppesen, der er cheflæge på Onkologisk Afdeling på Odense Universitetshospital.

- Traditionelt har det været kræftpatienter der er kommet på hospice, men der er efterhånden flere patientgrupper, der får tilbuddet, forklarer Stefan Starup Jeppesen.

Odense Universitetshospital har også fået et specialiseret sengeafsnit kaldet Palliativt Sengeafsnit.

Her bestræber de sig blandt andet på at give mennesker en værdig og smertefri afslutning på livet. Her kan det være, at nogle af de patienter, der ikke får en plads på Hospice Fyn, havner.

På Palliativt Sengeafsnit på OUH tog de da også imod imod 89 procent af de henviste patienter i 2021.

Politisk fokus

Der er behov for endnu mere fokus og flere ressourcer på området, vurderer Olav Nørgaard, der er formand for bestyrelsen for Hospice Forum Danmark.

- De 12 pladser på Hospice Fyn slår ikke til i et befolkningstæt område som Odense, slår han fast.

Statistikkerne er med til at understrege både dette, men det viser også generelt en underkapacitet på området.

- Vi er som samfund nået til en erkendelse af, at vi skal have det så godt som muligt, når vi skal herfra. Det betyder, at der er flere, der er blevet opmærksomme på det her område. Men et stigende antal ældre vil kun få behovet til at vokse. Nu mangler vi bare, at politikerne holder fokus på området også, siger Olav Nørgaard.

Tilbage i 2018 fik Ærø Danmarks første telemedicinske hospiceplads. Det er en stue møntet på borgere med livstruende sygdomme.