Manglende lovhjemmel i aflivning af mink: - Det er vanvittigt

Fynske minkavlere har slagtet mink siden onsdag, fordi man har set en variant af coronavirus brede sig fra mink til mennesker. Regeringen kræver alle mink aflivet, selvom der ikke findes lovgivning til det.

Derfor forsøger regeringen nu at få en hastelov igennem. Den skal gøre aflivningen af alle mink mulig.

Det forarger den fynske minkavler, Martin From, der allerede har slået halvdelen af sine dyr ihjel.

- Jeg har svært ved at have tillid til en minister, der ikke har hjemmelgrundlaget i orden, Mai Mercado (K)

- Det er jo så vanvittigt det her, men i mine øjne er løbet jo kørt, for vi slår jo en stor del af vores dyr ned, siger Martin From fra Otterup.

Han har allerede slået omkring 30.000 mink ihjel, og 6.000 af dem var avlsdyr. Nogle af dem havde bestemte farver, og alle er væk nu.

På Fyn betyder beslutningen, at i alt 42 minkfarme skal have aflivet samtlige mink. Farmene er fordelt på 20 avlere, og der er i alt knap en million mink.

Som loven er i dag, skal der enten være konstateret sygdom blandt dyr hos landbruget, eller landbruget skal ligge i et område med sygdomsudbrud, før myndighederne kan kræve adgang for at aflive dyr.

En skandaløs ordre

På baggrund af den manglende lovhjemmel slåes der tvivl om tilliden til fødevareminister Mogens Jensen (S) hos Konservative.

- Jeg har svært ved at have tillid til en minister, der ikke har hjemmelgrundlaget i orden, siger folketingsmedlem Mai Mercado (K).

Flere partier kritiserer regeringen for at have sat gang i operationen med at aflive alle mink, før den har fået lovgivningen på plads.

- Jeg er ret rystet over, hvor let regeringen tager på det her. Dets har man givet en ulovlig instruks og sat gang i aflivningen af ikke bare 17 millioner mink, men af et helt erhverv uden at have sit lovgrundlag på plads, siger Jakob Ellemann-Jensen (V) til DR.

I Venstre ses regeringens handling som en skandale.

- Regeringen har ikke styr på lovgivningen, og det her kommer til at koste flere milliarder, siger Erling Bonnesen (V).

Mai Mercado har læst skrivet, som regeringen har sendt ud til avlere og ordførere i forbindelse med aflivning af mink, og hun mener, at regeringen har udsendt en klar ordre:

- Man er ikke tvivl om, at det er en ordre. Samtidig stilles der spørgsmål ved grundlaget og mutationen og hvilken påvirkning og betydning der er tale om, når virussen ikke er set siden september, siger hun.

Bonus for hurtig aflivning

Minkavlerne får 20 kroner ekstra i tempo-bonus per mink ved, at minkene i farmen er aflivet senest den 16. november.

Det fremgår i det skriv, regeringen sendte ud til minkavlerne, som startede den 6. november:

Regeringens skriv til minkavlere: Smittede minkfarme uden for Nordjylland Du skal hurtigst muligt indgå en aftale om aflivning af dine egne mink med Fødevarestyrelsen. Vi kontakter dig for at lave en aftale om optælling. Så snart optællingen er på plads, kan du aflive dine egne mink. Myndighederne skaffer containere til de døde mink.Du skal ringe på de nedenstående telefonnumre, når containeren er fyldt halvt op, da den ikke må være mere end 2/3 fyldt ved afhentning. MEN hvis du har container kapacitet eller selv kan skaffe container kapacitet kan du aflive dine mink, også selv om besætningen ikke er talt op, eller aftale er indgået. Dette har vi gjort for ikke at forsinke aflivningen. Du skal ringe på de nedenstående telefonnumre, når containeren er fyldt halvt op, da den ikke må være mere end 2/3 fyldt ved afhentning. Når vi kontakter dig bedes du oplyse at du har påbegyndt aflivning. [Dette afsnit opdateres: Der er i øjeblikket udfordringer med container kapacitet, og myndighederne arbejder på højtryk for at skaffe kapaciteten. Hvis du ikke har containeropbevaring selv, kan du først begynde aflivning efter aftale med Fødevarestyrelsen]. Du skal være særlig opmærksom på, at der ikke er mink, der undslipper og løber ud i naturen. Aflivningen af alle mink (også avlsdyr) skal være overstået den 16. november 2020. Det er vigtigt, at du sikrer, at alle mink er døde, inden de kommes i containere. Bonus for hurtig aflivning

Du får 20 kr. i tempo-bonus pr. mink ved, at minkene i farmen er aflivet senest den 16. november (10 dage efter startdatoen, som tæller fra den 6. november 2020). Hvis besætningen er smittet efter den 6. november 2020, afhænger de 10 dage af, hvornår du har lavet en aftale med Fødevarestyrelsen. Hvis du ikke selv afliver dine mink, vil myndighederne stå for aflivningen. Når myndighederne afliver dine mink, vil du ikke modtage tempobonus på 20 kr./mink. Rengøring og desinfektion Du skal foretage aflivning af dyr samt rengøring og desinfektion efter Fødevarestyrelsens anvisninger. Det fremgår af den indgåede aftale. Du forpligter dig samtidig til, at overholde alle forholdsregler vedr. værnemidler. Læs mere på Aflivning og rengøring af smittede minkbesætninger

Raske minkfarme i zonerne uden for Nordjylland Aflivningen af alle mink (også avlsdyr) skal være overstået den 16. november 2020. Du skal derfor begynde på aflivning af besætningen hurtigst muligt. Myndighederne skal ikke være tilstede ved opstart. Vi kontakter dig for at indgå en aftale om optælling af dine mink. Du skal være særlig opmærksom på, at der ikke er mink, der undslipper og løber ud i naturen. Myndighederne sørger for at bestille containere til de døde mink. Du skal ringe på de nedenstående telefonnumre, når containeren er fyldt halvt op, da den ikke må være mere end 2/3 fyldt ved afhentning. Hvis vi ikke kan skaffe containere, må du lægge døde mink oven på burene, på fast underlag eller på presenninger. Døde dyr på fast underlag eller presenning skal så vidt muligt overdækkes, hvis de ikke afhentes samme dag, så der ikke kan komme rovdyr til. Det er vigtigt, at du sikrer, at alle mink er døde, inden de kommes i containere. Bonus for hurtig aflivning

Du får 20 kr. i tempo-bonus pr. mink ved, at minkene i farmen er aflivet senest den 16. november (10 dage efter startdatoen, som tæller fra den 6. november 2020). Rengøring og desinfektion Du skal selv rengøre minkfarmen efter aflivningen, på samme måde som normalt efter pelsning. Minkfarme uden for zonerne Aflivningen af alle mink (også avlsdyr) skal være overstået den 16. november 2020. Du skal derfor begynde på aflivning og pelsning af besætningen hurtigst muligt. Du skal være særlig opmærksom på, at der ikke er mink, der undslipper og løber ud i naturen. Optælling - du må gerne gå i gang Besætningen skal tælles op, men aflivning må gerne gå i gang før optælling. Myndighederne skal ikke være tilstede ved opstart. Det skal være muligt at tælle levende mink. For de kroppe der er sendt til pelseri, skal en følgeseddel kunne oplyse, hvor mange mink, der er sendt. Myndighederne ringer til dig i løbet af de kommende dage for at lave en aftale om optælling. Du skal selv bestille container. Det er vigtigt, at du sikrer, at alle mink er døde, inden de kommes i containere. Bonus for hurtig aflivning

Du får 20 kr. i tempo-bonus pr. mink ved, at minkene i farmen er aflivet senest den 16. november (10 dage efter startdatoen, som tæller fra den 6. november 2020). Læs mere i FAQ for aflivning af mink uden for zonerne Rengøring og desinfektion Du skal selv rengøre minkfarmen efter aflivningen, på samme måde som normalt efter pelsning. Erstatning for aflivning af mink uden for zonerne Når du afliver uden for zonerne, får du driftstabserstatning, men du får ikke erstatning for dyrenes værdi, da skindene afsættes på markedsvilkår. Beregningen af erstatning er under udarbejdelse, men modsvarer den erstatning som findes for driftstabet på avlsdyr i ikke-smittede besætninger inden for zonerne. Du kan også læse indholdet af denne mail på Aflivning for alle minkavlere. Se mere

Ingen af de i alt 42 fynske minkfarme befinder sig i sikkerhedszonerne. Derfor vil flere partier ikke godtage regeringens forslag om en hastelovgivning.

- Vi vil bestemt ikke bakke op om en hastelovgivning. Der er for mange ubesvarede spørgsmål. Det ville klæde regeringen at involvere Folketinget noget mere, siger Mai Mercado.

Hverken Konservative, Liberal Alliance, Dansk Folkeparti eller Venstre vil være med til at lave en hastelov, der giver hjemmel til at slå mink ned.

Både Konservative og Venstre vil kræve fuld erstatning til de ramte minkavlere.

- Vi kræver fuld erstatning til minkavlerne i hele Danmark, for de tab, de har forvoldt, siger Erling Bonnesen (V).

- Vi går efter en fuld kompensation gennem en individuel vurdering, siger Mai Mercado (K).

Nu vil hverken Venstre, Liberal Alliance, Dansk Folkeparti eller Konservative være med til at lave en hastelov, der giver hjemmel til at slå jeres dyr ned. Giver det håb for fremtiden?

- Jeg ved ikke, hvad jeg skal tænke om det. Jeg frygter et langt politisk spil, hvor vi som minkavlere står som lusen mellem to negle og ikke kan få en afklaring, siger Martin From og fortsætter:

- Jeg er en af de heldige, for jeg kan i det mindste få lov til at pelse mine dyr og få nogle penge for dem. Det er langt værre for dem, der bare kan køre deres livsværk i containeren.

Fustration blandt fynske borgmestre

I Nordfyns Kommune er borgmesteren frustreret på vegne af de erhvervsdrivende, som er tilknytte kommunens ni minkfarme.

- Jeg vil som udgangspunkt altid rette mig efter den til enhver tid siddende regering. Men når det efterfølgende viser sig, at der ikke er lovhjemmel til at gøre det her, er det jo der, hvor min frustration kommer på vegne af de erhvervsdrivende i kommunen, siger Morten Andersen (V).

I Nyborg Kommune kunne regeringens ordre have kostet 11 minkfarme livet.

- Det er enormt afgørende, at man handler på et faktuelt grundlag, og det er der sået tvivl om nu, siger Kenneth Muhs (V).

